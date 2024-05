Cachorro estava com patas e focinho amarrados - Reprodução

Cachorro estava com patas e focinho amarradosReprodução

Publicado 02/05/2024 12:48 | Atualizado 02/05/2024 15:38

Rio - Um cachorro da raça pitbull foi jogado amarrado dentro de um valão, na manhã desta quinta-feira (2), em Bangu, na Zona Oeste. O animal foi resgatado minutos depois por um homem que passava no local.



Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que o tutor, que chega em uma bicicleta, retira o animal - que está amarrado nas patas e focinho - do veículo e o arremessa dentro do valão.



O caso ocorreu na Avenida Ribeiro Dantas, altura do número 600. O animal foi resgatado por um guardador de carros que passava pela rua e pulou dentro do valão ao notar a situação.Após ser retirado do local, ele foi adotado por uma moradora da região. O cão estava com as patas e o focinho amarrados com correntes utilizadas para prender cachorros.Por meio de nota, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) informou que uma equipe foi enviada ao local e vai prestar "todo cuidado médico veterinário em nossas unidades de atendimento.""Importante ressaltar que com o aumento da exposição da raça o número de abandono e maus-tratos aumentaram neste último mês. Aproveito para fazer um apelo à população carioca: Não abandone ou maltrate os pitbulls, a culpa não é do cão", disse Érico Freitas, Secretário de Proteção e Defesa dos Animais.