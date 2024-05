Caso aconteceu no Colégio pH - Divulgação

Caso aconteceu no Colégio pHDivulgação

Publicado 02/05/2024 15:06 | Atualizado 02/05/2024 15:32

Rio – Um professor do colégio particular pH, da unidade da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi vítima de ataques racistas de uma aluna do 9º ano. O caso aconteceu no fim de março e foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que mantém o processo em sigilo.

Por meio de nota, o Colégio pH afirmou que possui "um comprometimento inegociável com a construção de uma cultura antirracista" e que, diante do ocorrido, tomou "todas as medidas disciplinares necessárias e prestou todo o apoio e o acolhimento ao profissional envolvido".

Após o incidente, a aluna foi suspensa. Ao saber que o colégio não estava permitindo seu retorno às aulas, o pai registrou uma ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca) e entrou na Justiça contra a escola, o que fez com que ela retornasse às aulas. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o processo tramita em segredo de Justiça por envolver um menor de idade.