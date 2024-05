Caminhão de transporte de tropas do Exército trafegava irregularmente em faixa exclusiva do BRT - Reprodução / TV Globo

Caminhão de transporte de tropas do Exército trafegava irregularmente em faixa exclusiva do BRTReprodução / TV Globo

Publicado 02/05/2024 15:43 | Atualizado 02/05/2024 15:54

Rio - Um homem morreu, na manhã desta quinta-feira (2), após ser atropelado por um caminhão de transporte de tropas do Exército que trafegava de maneira irregular na pista exclusiva do BRT Transbrasil, na Avenida Brasil, altura de Coelho Neto, Zona Norte.

O acidente aconteceu próximo à estação Fazenda Botafogo, sentido Terminal Gentileza. Segundo a Mobi-Rio, o motorista do veículo do cometeu uma infração ao entrar de maneira indevida na faixa, uma vez que ela é de uso exclusivo para ônibus do BRT.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Ricardo de Albuquerque foram acionadas por volta das 10h15 e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. Ainda de acordo com os Bombeiros, o homem, que não foi identificado, aparentava ter em torno de 30 anos.

A pista do BRT ficou interditada por cerca de três horas devido ao atropelamento, obrigando os ônibus articulados a fazerem desvio pela pista de rolamento. Ela foi liberada no início da tarde.

Procurado, o Exército ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.