Novo bairro fica no no entorno do RioCentro e do Parque Olímpico - Reprodução

Novo bairro fica no no entorno do RioCentro e do Parque OlímpicoReprodução

Publicado 02/05/2024 16:53 | Atualizado 02/05/2024 16:58

Rio - Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (2) o decreto que regulamenta uma lei de 2022 sobre a criação do bairro Barra Olímpica, na Zona Oeste do Rio. O novo bairro é o 166º da cidade e nasceu de uma subdivisão na região da Barra da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá, no entorno do RioCentro e do Parque Olímpico.

Segundo a Prefeitura do Rio, a Barra Olímpica é um legado olímpico cuja infraestrutura esportiva, residencial e comercial construída para os Jogos "representa uma oportunidade para a continuidade do desenvolvimento urbano e social da região".

O projeto de lei que criou o novo bairro é de 2010 e foi aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 17 de novembro de 2022. As primeiras apresentações sobre a criação da Barra Olímpica provocaram polêmicas e debates intensos à época.