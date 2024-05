O incêndio aconteceu na Rua Enaldo dos Santos Araújo, na altura da Rua Antônio Saraiva - Divulgação / RioÔnibus

O incêndio aconteceu na Rua Enaldo dos Santos Araújo, na altura da Rua Antônio SaraivaDivulgação / RioÔnibus

Publicado 02/05/2024 17:35

Rio - Um ônibus foi incendiado na Rua Ednaldo dos Santos, nas proximidades do Morro da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte, nesta quinta-feira (2), após uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na comunidade. Wellington de Souza Gouvêa, o 'Gaguinho', apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro da Primavera, e um suposto segurança dele, não identificado, morreram durante a ação.

fotogaleria

De acordo com o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, o suspeito não identificado estava segurando um fuzil em uma moto, junto de Gaguinho. Os agentes afirmam que foram recebidos a tiros na comunidade e houve confronto. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar a perícia. Entre o material apreendido estão um fuzil, uma pistola, três granadas, quatro carregadores de fuzil, munições e drogas.

Além do ônibus queimado, barricadas e outros objetos também foram incendiados nas proximidades do Morro da Primavera. Policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para conter a manifestação na região. De acordo com o comando da unidade, um grupo de pessoas tentou atear fogo em objetos e obstruir a passagem de veículos na região. O policiamento segue reforçado no local.

Nas redes sociais, a plataforma "OTT – Onde Tem Tiroteio" relatou barulhos de tiros no bairro, nas proximidades da Rua Laurindo Filho e na Rua Silva Vale, próximo ao local do ônibus incendiado, por volta das 16h.

Já às 21h, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) atuavam na desobstrução de vias bloqueadas por criminosos, permitindo a retomada do fluxo de trânsito. O policiamento foi reforçado na região.

Quem era 'Gaguinho'

Preso em 2018, Gaguinho sucede José da Silva Miguel Filho, o Zezito, de quem já foi gerente, no tráfico local. Gaguinho cumpria pena em regime semiaberto. Em abril de 2020, ganhou na Justiça o benefício da Visita Periódica ao Lar. Diante da pandemia da covid-19, também conseguiu, em maio de 2020, autorização excepcional para aguardar em casa, em prisão domiciliar.

Como condição para o benefício, ele era obrigado a voltar para casa entre 22h e 6h, permanecendo integralmente em casa nos fins de semana e sem poder sair do estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial ou transferir sua residência sem prévia autorização da Justiça. No entanto, as restrições não impediam de Gaguinho continuar liderando a comunidade.

Gaguinho respondia por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio qualificado, crime tentado (duas vezes) e resistência.

Operação em Bangu tem um fuzil apreendido

Também nesta quinta-feira (2), uma operação aconteceu na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste, com o objetivo de prender criminosos. Um fuzil foi apreendido. Um ônibus chegou a ser utilizado como barricada para impedir o tráfego de veículos.

Moradores relataram barulhos de disparos nas redes sociais, por volta das 17h. "Vila Aliança foi pesado hoje", afirmou um deles. "Bala voando na Vila Aliança", disse outro.