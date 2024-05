Chegada de doações de cariocas para as vítimas das enchentes no RS - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

ração. Rio - O drama que aflige o Rio Grande do Sul gerou uma onda de solidariedade em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, diversas instituições estão mobilizadas em reunir doações e qualquer tipo de ajuda para socorrer a população gaúcha. No momento, as organizações pedem prioridade a itens considerados mais necessários. Entre eles, estão:água mineral;alimentos de consumo imediato;produtos de limpeza e higiene;colchões;fraldas;calçados e roupas para adultos e crianças;roupa de cama;cobertores;toalhas;talheres descartáveis;leite em pó;sacos de lixo;ração.

Entre as instituições que estão recolhendo donativos, a filial da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro abriu vagas para voluntários que queiram ajudar no recebimento e triagem das doações arrecadadas. Para participar desta ação como colaborador, basta entrar em contato com a coordenadora de Voluntariado, Bete. O número é: 21 97036-0264.



A Ação da Cidadania é outra mobilizada na corrente do bem. Com a campanha 'Emergências', a ONG pede doações de cestas básicas, sucos em caixa não refrigerados, leite em pó, alimentos de consumo imediato para cozinhas solidárias locais, cobertores, colchões e ração, entre outros.



A organização aceita doações financeiras, por meio do seu site oficial e pelo pix sos@acaodacidadania.org.br. Com parte do valor já arrecadado, três toneladas de mantimentos foram enviadas à população gaúcha por via terrestre e outros 10 serão levados com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). O projeto atua a curto, médio e longo prazo.



"Nesse primeiro momento estamos levando alimentos, itens de higiene e limpeza. Mas a gente sabe que as doações diminuem muito com o passar dos dias. Então é nessa hora que precisamos ajudar ainda mais. A médio e longo prazo a Ação da Cidadania compra móveis, compra eletrodomésticos, compra itens que ajudam na reconstrução da vida das pessoas - disse Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.



Outra instituição a disponibilizar espaço para doações é a Unidos de Vila Isabel, que abriu sua quadra, localizada na Boulevard 28 de Setembro, como ponto de coleta de doações para as vítimas das enchentes no RS.



Um ponto de arrecadação também foi montado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para receber as doações. Interessados em doar devem comparecer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Acesso Branco, que fica situado na Rua 545, no bairro Jardim Paraíba. Entre as instituições que estão recolhendo donativos, a filial da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro abriu vagas para voluntários que queiram ajudar no recebimento e triagem das doações arrecadadas. Para participar desta ação como colaborador, basta entrar em contato com a coordenadora de Voluntariado, Bete. O número é:A Ação da Cidadania é outra mobilizada na corrente do bem. Com a campanha 'Emergências', a ONG pede doações de cestas básicas, sucos em caixa não refrigerados, leite em pó, alimentos de consumo imediato para cozinhas solidárias locais, cobertores, colchões e ração, entre outros.A organização aceita doações financeiras, por meio do seu site oficial e pelo pix. Com parte do valor já arrecadado, três toneladas de mantimentos foram enviadas à população gaúcha por via terrestre e outros 10 serão levados com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). O projeto atua a curto, médio e longo prazo."Nesse primeiro momento estamos levando alimentos, itens de higiene e limpeza. Mas a gente sabe que as doações diminuem muito com o passar dos dias. Então é nessa hora que precisamos ajudar ainda mais. A médio e longo prazo a Ação da Cidadania compra móveis, compra eletrodomésticos, compra itens que ajudam na reconstrução da vida das pessoas - disse Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.Outra instituição a disponibilizar espaço para doações é a Unidos de Vila Isabel, que abriu sua quadra, localizada na Boulevard 28 de Setembro, como ponto de coleta de doações para as vítimas das enchentes no RS.Um ponto de arrecadação também foi montado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para receber as doações. Interessados em doar devem comparecer, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Acesso Branco, que fica situado na Rua 545, no bairro Jardim Paraíba.

A campanha pretende envolver os torcedores do Voltaço, que recebe o Botafogo-PB no local no próximo domingo (12), às 19h, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



Confira os pontos para doação



Zona Portuária

– Rodoviária do Rio: ao lado do balcão de informações do setor de embarque inferior; funciona 24h;

– Sede da ONG Ação da Cidadania: Rua da Gamboa, 246 – Santo Cristo; 8h às 17h;



Zona Central

- Câmara do Rio (Palácio Pedro Ernesto): Praça Floriano, s/nº - Cinelândia



Zona Norte

– Base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB) no Galeão: Estrada do Galeão, S/N; 8h às 18h;

– Sede da Central Única das Favelas (CUFA): Rua Francisco Batista, 1 (embaixo do viaduto de Madureira); segunda a sexta, 9h às 19h;

– Petz Maracanã: Rua José Higino, 115, Maracanã; 9h às 22h



Zona Sul

– Agência Banrisul: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 827A, Copacabana; segunda a sexta, 10h às 16h;

– Bosque Bar: Avenida Bartolomeu Mitre, 1314 – Gávea; segunda a sexta, 9h às 18h;

– Bar Ferreirinha Baixo Gávea: Rua dos Oitis, S/N – Gávea; terça a quinta, das 10h às 22h;

– Bar Ferreirinha Leblon: Rua Dias Ferreira, 521 – Leblon; terça a quinta, das 10h às 22h;

– Farani 1903: Rua Farani, 23 – Botafogo; 12h às 23h;

– Petz Botafogo: Rua General Polidoro, 113 – Botafogo; 9h às 22h;



Zona Oeste

– Petz Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 6571 – Barra da Tijuca; 9h às 22h;

– Shopping Barra World: Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 580 – Recreio dos Bandeirantes; segundas e sábados, 16h às 18h;



O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul já chega a 95 em todo o estado, de acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS). Ainda segundo o governo, há registro de 131 desaparecidos.



São 401 municípios afetados pelas chuvas , número quatro vezes maior do que na última catástrofe, em setembro de 2023. Ao todo, há 48.799 pessoas em abrigos, 159.036 desalojados, e 372 pessoas feridas socorridas. A estimativa é que 1,4 milhão pessoas sofrem com as inundações.

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 91 trechos em 40 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme boletim das 18h desta terça-feira. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado.