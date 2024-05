Quadro de Tarsila do Amaral foi um dos roubados pela quadrilha - Reprodução

Publicado 09/05/2024 11:55 | Atualizado 09/05/2024 12:06

Diana Rosa Stanesco Vuletic, Jaqueline Stanesco, Gabriel Nicolau Hafliger e Slavko Vuletic são acusados de estelionato, extorsão, roubo, sequestro, cárcere privado e associação criminosa. Jaqueline e Gabriel Nicolau foram presos em casa. Slavko já cumpre prisão em regime semiaberto e foi notificado. Diana está foragida.



Sabine Coll Boghici, 49 anos, filha de Geneviève Boghici, na Zona Sul do Rio, em setembro do ano passado. Ela estava em liberdade provisória desde março do ano passado depois de ser presa por roubar 16 quadros, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti, do acervo do pai.