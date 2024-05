Ação de ordenamento público em calçadão de Bangu - Divulgação/Seop

Publicado 09/05/2024 13:09 | Atualizado 09/05/2024 13:14

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta quinta-feira (9), uma operação de ordenamento público e fiscalização no calçadão de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Centenas de caixotes de feira, abandonados na calçada, foram descartados.