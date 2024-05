Publicado 09/05/2024 14:52

Rio - Moradores da Muzema, na Zona Oeste, relataram um intenso tiroteio na região desde a manhã desta quinta-feira (9). Segundo o portal Fogo Cruzado, os primeiros registros ocorreram por volta de 10h55, no Itanhangá, nas proximidades da comunidade. Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram até a comunidade Dona Dalva, no Itanhangá, verificar uma denúncia de ações de traficantes. "De acordo com o comando da unidade, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo".



Ainda segundo a corporação, foram retiradas barricadas do local e os PMs seguem na comunidade.

"Meu Deus, quanto tiro agora na Muzema! O pobre não tem um dia de paz", escreveu um morador. "Tiros na Muzema, como sai pra trabalhar assim?", questionou outro.

Em um vídeo publicado pelo portal Muzema News é possível ouvir o intenso tiroteio na região.



Por volta de 12h30 um morador voltou à relatar troca de tiros na Muzema. Nesse horário o portal Onde tem Tiroteio (OTT) também registrou ocorrência no local.



Além das comunidades da Muzema e Dona Dalva, também houve confronto em Rio de Pedras, na mesma região, nesta quinta-feira (9).