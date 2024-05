Comitê Internacional da Cruz Vermelha - Divulgação

Comitê Internacional da Cruz VermelhaDivulgação

Publicado 09/05/2024 14:49 | Atualizado 09/05/2024 15:42

Rio – A Cruz Vermelha, uma das instituições que está arrecadando doações para as vítimas dos temporais Rio Grande do Sul, precisa de voluntários que ajudem no recebimento e organização dos materiais recebidos na sua sede no Centro do Rio, na Avenida Henrique Valadares, 114. Para se voluntariar, basta enviar uma mensagem ao número do WhatsApp (21) 97036-0264 fazendo a solicitação e preencher o formulário.

As pessoas que desejarem apenas doar podem deixar os itens nas sedes da Cruz Vermelha de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.

Confira os pontos de doação da Cruz Vermelha no estado do Rio

– Rio de Janeiro (capital): Avenida Henrique Valadares, 114 - Centro;

– Niterói: Complexo Esportivo Caio Martins – Rua Presidente Backer, S/N - Icaraí (Entrada pela Rua Lopes Trovão);

– Nova Iguaçu: Rua Athaíde Pimenta de Morais, 835;

– São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy, S/N - Em frente ao número 901;

– Barra Mansa: Avenida Francisco Vilela de Andrade Neto, 18 - Centro;

– Barra Mansa: Rua Jonas Salk, 296 - Cotiara;

– Cabo Frio: Rua Roberto Silveira, 595 - Parque Central;

– Macaé: Rua Francisco Portela, 119 - Centro;

Veja os materiais que a Cruz Vermelha está recebendo

– Alimentos não perecíveis: arroz, feijão, farinha, fubá, enlatados, biscoitos, café, mate, macarrão, molho de tomate, açúcar, óleo, achocolatado, leite em pó, etc...

– Água potável

– Roupas íntimas para adultos e crianças e meias novas

– Produtos de limpeza: fraldas infantis e adultas, desodorante, sabonete, escovas de dente e cabelo, pente, cortadores de unha, shampoo, condicionador, lenços umedecidos, papel higiênico, absorventes

– Roupas de cama e banho em bom estado e limpas

– Carregadores de celular e extensões elétricas

– Material escolar

– Brinquedos infantis

– Ração para animais

Rio Grande do Sul chega a 107 óbitos por temporais

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o estado já teve 107 mortes confirmadas por causa das chuvas que começaram na última semana de abril, além de 136 desaparecidos e 165.112 desalojados, com 428 municípios afetados.