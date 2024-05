Rafael Avelar foi sepultado no Cemitério do Pechincha - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 09/05/2024 16:14

Rio - Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (9) no Cemitério da Pechincha, na Zona Oeste do Rio. O funcionário de supermercado morreu após ter sido baleado em um dos acessos da Cidade de Deus no momento em que voltava do trabalho. Bastante emocionados, familiares preferiram não falar com a imprensa.

A cerimônia contou com a presença de cerca de 50 pessoas. No momento em que o caixão deixou o local do velório, Sandra Avelar, mãe da vítima, desmaiou e precisou ser amparada por amigos.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi baleado durante um ataque de criminosos contra uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá). Os militares afirmam que não revidaram os disparos.

Ainda na tarde desta quarta-feira (8), os familiares de Rafael estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo. "A única coisa que eu quero é justiça, que a justiça seja feita. Independente de como ele morreu, eu quero justiça, quero saber o que aconteceu com ele, para tirar a vida dele de uma tal maneira que nem eu mesma entendi", desabafou a mãe.

Rafael tinha sido promovido recentemente no trabalho e estava em período de experiência no novo cargo, segundo sua mulher Daiane Souza. "Ele estava muito feliz com isso, pois sempre almejou essa promoção para poder dar uma vida melhor para nós. Ele seria promovido agora, em agosto. Destruíram a gente de todas as formas possíveis. O Rafael era um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um marido maravilhoso", contou a mulher.

A vítima, além da mulher, deixa uma filha de seis anos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e agentes atuam para identificar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.