Jovem pescava nas pedras do Pontal do Atalaia quando foi arrastado por uma onda - Divulgação

Jovem pescava nas pedras do Pontal do Atalaia quando foi arrastado por uma ondaDivulgação

Publicado 11/05/2024 15:43

turista mineiro, Douglas Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado, na manhã deste sábado (11), próximo à Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O rapaz havia desaparecido no último dia 27 após ser arrastado por uma onda enquanto pescava nas pedras do Pontal do Atalaia. Rio - O corpo dofoi encontrado, na manhã deste sábado (11), próximo à Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O rapaz havia desaparecido no último dia 27 após ser arrastado por uma onda enquanto pescava nas pedras do Pontal do Atalaia.

Testemunhas relataram que o mineiro e os amigos pescavam quando ele se abaixou para pegar um objeto que havia caído nas pedras. Neste momento, uma onda o atingiu. Desde então, ele não havia sido mais visto.

De acordo com a prefeitura do município, o jovem foi encontrado por um pescador. A família de Douglas, natural de Mateus Leme, em Minas Gerais, reconheceu o corpo pela roupa que ele vestia, uma bermuda quadriculada.



As buscas oficiais já haviam sido encerradas. Durante 10 dias, o trabalho envolveu agentes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), com o apoio da equipe SOS de resgate especializado e do Corpo de Bombeiros.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.