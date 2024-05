Ôninus deverão exibir no letreiro digital a expressão "lotado", quando atingirem a capacidade de passageiros sentados - Reprodução

Publicado 13/05/2024 11:30

Rio - Uma portaria do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro RJ) determinou que os ônibus, micro-ônibus e micromaster intermunicipais da Região Metropolitana passem a informar sobre a lotação dos veículos. A medida do órgão é do dia 8 de maio, mas foi publicada na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do Estado.

A decisão estabelece que quando os ônibus atingirem a capacidade de passageiros sentados, passem a exibir no letreiro digital a expressão "lotado". A medida ainda determina que caberá às operadoras programarem o letreiro e o dispositivo de acionamento, bem como implementarem sistema que permita o acionamento pelo motorista ou automaticamente.

O texto justifica que a medida acontece porque "é necessário garantir a clareza das informações operacionais prestadas aos usuários" e que o os passageiros "necessitam identificar veículos que já se encontram com lotação máxima dos demais". A determinação passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial.