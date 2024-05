Paredes do local tinham vários rabiscos relacionados a facção Comando Vermelho - Divulgação

Publicado 13/05/2024 11:40

Rio - Quatro suspeitos foram presos na comunidade Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (13). Na ação, um deles ficou ferido ao tentar pular do terceiro andar de um imóvel para fugir dos policiais.



Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) em apoio ao 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram patrulhamento tático na comunidade. No entanto, logo ao entrar no local, os suspeitos perceberam a presença dos policiais e atiraram, havendo confronto.



Após cessar os disparos, os agentes realizaram buscas na região e encontraram o suspeito ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde está preso sob custódia. Com os outros três criminosos foram apreendidos duas pistolas, dois carregadores, cinco granadas, dois carregadores de fuzil, drogas e munições.

Os quatro estavam no terraço de uma casa, de onde tinham vista privilegiada da comunidade. Paredes do local tinham vários rabiscos relacionados a facção Comando Vermelho (CV). A região da Gardênia Azul vive uma intensa onda de conflitos por disputa de território.



A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).