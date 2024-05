Sinalização foi implantada na Estrada Adhemar Bebiano, em frente a Rua Doutor Othon Machado - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 13/05/2024 12:54

Rio - A Prefeitura do Rio implantou uma sinalização especial para viabilizar, de forma segura, a travessia de pedestres na Estrada Adhemar Bebiano, em frente a Rua Doutor Othon Machado, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Dentre as mudanças na via estão o estreitamento de pista, instalação de placas e indicação no asfalto, além da colocação de tachões, segregadores e balizadores para separar os sentidos do fluxo e alertar motoristas.