Santuário de Nossa Senhora de Fátima Centro da cidade - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Santuário de Nossa Senhora de Fátima Centro da cidadeReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/05/2024 12:35

Rio - Nesta segunda-feira (13), católicos comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima. A data recorda a primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal.

fotogaleria

Na data, também é comemorado o Dia dos Pretos Velhos, que são entidades cultuadas nas religiões de matriz africana.Fiéis se reúnem nos dois santuários de Nossa Senhora de Fátima, sendo um no Centro da cidade e outro no Recreio, na Zona Oeste, para missas em prol da santa.O português Miguel Oliveira, de 43 anos, é devoto de Nossa Senhora e participou de uma das missas, no santuário do Recreio, pela manhã. Para ele, ir ao local no dia da santa é uma tradição."Aqui no Recreio eu vou com frequência. Não de forma assídua por exemplo todas as missas dominicais ou vespertinas, mas sempre que surge a oportunidade. E no dia 13 de Maio, sim, venho todos os anos", explicou.Ele ainda conta que sua relação com Nossa Senhora de Fátima surgiu na infância, quando ainda morava em Portugal."Eu sou Católico Apostólico Romano e sou Português, então minha relação com Fátima começou desde pequeno quando meus pais me levaram ao menos anualmente ao Santuário lá de Portugal", assumiu.Durante a noite, com previsão para início às 20h, acontece a Procissão de Nossa Senhora de Fátima, que vai passar pelas ruas do Centro.Com início na Rua Riachuelo, 367 - endereço do Santuário - os fiéis vão peregrinar pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, Praça Presidente Aguirre Cerda, ruas André Cavalcante, do Resende e Ubaldino do Amaral, Avenida Mem de Sá e Rua do Senado. Ao final, retornam para a igreja.Para isso, a Prefeitura do Rio organizou um esquema especial de trânsito. Equipes da CET-Rio e Guarda Municipal irão acompanhar todo o deslocamento com viaturas e motocicletas, em meia pista.Será proibido o estacionamento na Praça Presidente Aguirre Cerda e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no trecho compreendido entre a Rua do Riachuelo e aquela praça.De acordo com a história, Nossa Senhora apareceu para fazer um apelo pela conversão da humanidade e, caso não fosse ouvida, começaria uma segunda guerra mundial, pior que a primeira.Na primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, que aconteceu na Cova da Iria, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que eles voltassem a esse mesmo lugar durante seis meses seguidos, no dia 13 e naquela mesma hora.A santa também insistiu para que eles rezassem muitos terços e os convidou a suportar os sofrimentos que Deus enviou como um ato de reparação pelos pecados.A história começou a se espalhar e muitas pessoas passaram a acompanhar os três pastorinhos todo dia 13 de cada mês.Os Pretos Velhos são entidades ancestrais que representam seres humanos escravizados que, apesar da escravidão, viveram até alcançar uma idade avançada. Para os religiosos, eles trazem ensinamentos e conselhos para quem pede por ajuda.Além disso, possuem diversas ligações com a história brasileira, como em sua linguagem e na medicina. Eles são vistos como espíritos que representam generosidade, amor e humildade.A data de comemoração foi escolhida por também ser o dia em que foi assinada a Lei Áurea para a abolição da escravatura no Brasil. Durante os cultos, os cânticos servem para saudar a presença das entidades e reforçar o seu poder durante os rituais espirituais a fim de envolver todos os participantes.