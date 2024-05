Local onde será instalado o Memorial Covid-19 - Jeferson Mendonça

Local onde será instalado o Memorial Covid-19Jeferson Mendonça

Publicado 13/05/2024 13:36 | Atualizado 13/05/2024 14:46

Rio - A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar um memorial da covid-19 no terreno da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na Zona Norte. O monumento vai homenagear as mais de 700 mil vidas perdidas durante a pandemia no Brasil.



O Memorial Covid-19 Fiocruz – Ciência e Saúde tem como propósito dedicar um espaço que, mais que um símbolo, estimule às reflexões sobre o significado desse momento histórico vivenciado não somente no Brasil, mas no mundo.



Para isso, foi criado o concurso nacional de projeto arquitetônico e paisagístico do Memorial Covid-19. Ao total, a Fiocruz registrou 93 inscrições homologadas e recebeu 88 propostas de projetos de equipes de todo o país.



Para o coordenador do concurso, arquiteto e urbanista Cláudio Crispim, o número de inscrições e de propostas recebidas superou as expectativas.



"Ficamos felizes e mais que satisfeitos com os resultados alcançados até aqui. Isso demonstra a relevância da modalidade concurso na contratação de projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, acumulando mais uma demonstração da expertise do IAB-RJ e demais departamentos do IAB por todo o Brasil em entregar o melhor projeto possível da forma mais transparente, tal qual o desejo do público e dos contratantes”, explicou Crispim.



O futuro espaço de memória será implementado no campus-sede da Fiocruz, em uma área com 2.503,31 m², adjacente ao conjunto da portaria da Avenida Brasil.



Trata-se de uma localização privilegiada, junto ao acesso, que permitirá grande visibilidade do memorial para as pessoas que entram e saem da instituição. Os projetos deverão contemplar soluções para o fluxo de pedestres, considerando também a proximidade do futuro memorial com o Centro de Recepção do Museu da Vida Fiocruz.



"A Fiocruz deseja homenagear os atingidos pelos efeitos da pandemia. O memorial visa ainda promover uma reflexão sobre esse momento histórico", afirmou o chefe do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Renato Gama-Rosa.



A próxima fase da competição é o julgamento das propostas, que ocorrerá entre 6 e 20 de maio. A comissão julgadora vai analisar os trabalhos com base nas diretrizes técnicas, paisagísticas e de preservação do patrimônio histórico e cultural.



Os vencedores do concurso serão anunciados em 21 de maio de, com homologação do resultado no dia 23 de maio. Os autores das três propostas mais bem classificadas serão premiados. Ao todo, serão distribuídos R$ 40 mil em prêmios. A equipe classificada em primeiro lugar será contratada para desenvolvimento dos projetos com o valor de R$ 150 mil. O valor estimado para execução das obras é de R$ 1,35 milhão.



As expectativas quanto ao futuro espaço de memória são altas na Fundação Oswaldo

Cruz. De acordo com o diretor da Casa de Oswaldo Cruz, Marcos José de Araújo Pinheiro, o memorial será uma resposta à demanda de servidores e de usuários da Fundação, que reconhecem o protagonismo da instituição no combate à pandemia de covid-19 e no desenvolvimento do conhecimento científico.

"O Memorial Covid-19 Fiocruz - Ciência e Saúde será local importante de reflexão de um período que marcou o mundo, sobretudo o Brasil, que teve um número altíssimo de vítimas fatais", afirmou Pinheiro.