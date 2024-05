Ônibus vai fazer o trajeto entre o Terminal Deodoro e Gentileza - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 13/05/2024 18:24

Rio- Um serviço expresso do BRT Transbrasil, entre o Terminal Deodoro e o Terminal Intermodal Gentileza, se inicia a partir desta quarta-feira (15). A nova linha, número 61, chega para otimizar o deslocamento no corredor durante os horários de pico do transporte.

De acordo com a MOBI Rio, a previsão é que os intervalos de partida da nova linha expressa sejam de três minutos, e a viagem dure entre 35 e 40 minutos. O BRT Transbrasil já trabalha com outras três linhas: 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro - parador), 80 (Terminal Gentileza x Penha - parador) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão - parador).



A linha 61 terá apenas cinco pontos de parada ao longo do percurso. Os passageiros poderão embarcar e desembarcar nos seguintes locais: Guadalupe, Jardim Guadalupe, Fazenda Botafogo, Ceasa Irajá e Fiocruz. Os ônibus do serviço expresso estarão disponíveis exclusivamente nos horários de pico nos dias úteis, facilitando o deslocamento dos passageiros em momentos de maior demanda. Os horários de operação serão das 5h às 9h e das 16h às 19h.



Com o novo serviço expresso, haverá um acréscimo significativo de 2.745 lugares nos serviços do BRT Transbrasil, o que representa um aumento de 40% em relação ao que é ofertado hoje.



Funcionamento

- Linha 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro - parador)



Horário: todos os dias, das 4h até meia-noite



Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz, Piscinão de Ramos, Marinha Mercante, Lobo Júnior, Mercado São Sebastião, Cidade Alta, Vigário Geral, Irajá, Fazenda Botafogo, Jardim Guadalupe, Guadalupe e Terminal Deodoro.





- Linha 61 (Termina Gentileza x Terminal Deodoro - expresso)



Horário: dias úteis, das 5h às 9h e das 16h às 19h.



Locais de embarque e desembarque: Terminal Deodoro, Guadalupe, Jardim Guadalupe, Fazenda Botafogo, Ceasa Irajá, Fiocruz e Terminal Gentileza.





- Linha 80 (Terminal Gentileza x Penha - parador)



Horário: todos os dias, das 4h até meia-noite



Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Santa Luzia, Cardoso de Moraes, Olaria, Ibiapina e Penha.





- Linha 90 (Terminal Gentileza x Fundão - parador)



Horário: todos os dias, das 4h até meia-noite



Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações Into, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Maré e Terminal Fundão.





- Serviço executivo Terminal Gentileza x Galeão - sem paradas



Horário: todos os dias, das 6h à meia-noite