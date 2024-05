Moradores da Rua Eliseu Visconti, em Santa Teresa, sofrem com falta d?água - Google Street View

Moradores da Rua Eliseu Visconti, em Santa Teresa, sofrem com falta d?águaGoogle Street View

Publicado 20/05/2024 09:03

Rio- Moradores da Rua Eliseu Visconti, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, ainda sofrem com falta d'água nesta segunda-feira (20) devido a reparos realizados em uma adutora do Sistema Ribeirão das Lajes, que rompeu no dia 2 de maio. O rompimento ocorreu na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, e afetou o fornecimento de água nas regiões do Centro e pontos da Zona Norte. Na ocasião, uma enxurrada invadiu casas e ruas ficaram completamente alagadas.