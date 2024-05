Plataforma Scany é dedicada exclusivamente ao cálculo eleitoral - Reprodução

Publicado 22/05/2024 05:00 | Atualizado 22/05/2024 13:41

Rio - No cenário político em constante movimento, a transparência e a confiabilidade das pesquisas eleitorais são essenciais. É nesse contexto que O DIA irá divulgar resultados de pesquisas em parceria com a empresa de análise Scany, uma plataforma dedicada exclusivamente ao cálculo eleitoral.

"Com a Scany, pretendemos fornecer uma análise detalhada que vá além das preferências do eleitorado, explorando também as tendências e os padrões comportamentais que definem o cenário político de cada localidade," disse Franklim Mandim Pereira, especialista em pesquisas eleitorais e consultor de marketing.

Combinando a expertise analítica da Scany com a abordagem da equipe editorial do DIA, a colaboração visa fornecer dados para o público além de "insights" para os candidatos que disputarão as eleições municipais no estado do Rio de Janeiro em 2024.

À medida que nos aproximamos do pleito, o jornal O DIA visa tornar o processo mais democrático, capacitando candidatos, partidos e eleitores com informações fundamentais para uma tomada de decisão consciente na hora do voto.

O Grupo O DIA não interfere nos resultados ou na metodologia das pesquisas realizadas pela Scany. Sua missão é proporcionar uma plataforma confiável para a ampla divulgação de dados eleitorais precisos e imparciais.