Homem que furtava cabos dentro de bueiro foi preso em flagranteDivulgação / Polícia Militar

Publicado 22/05/2024 11:56

Rio - Policiais militares prenderam, na madrugada desta quarta-feira (22), dois homens que furtavam fios de cobre em Coelho Neto, na Zona Norte. Um deles foi encontrado dentro de um bueiro. O grupo, que contava, ainda, com outros dois comparsas, havia roubado um trator um pouco antes.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi inicialmente acionada para verificar uma ocorrência de furto de cabos na Rua Pedro Jório, esquina com Omar Fontoura.Chegando ao local, ainda de acordo com a PM, os agentes encontraram dois suspeitos fugindo a pé em direção ao Morro da Pedreira, em Costa Barros, e um terceiro, dirigindo o trator, perto da Rua Genésio Pires.