Homem foi encontrado morto na Avenida Isabel Domingues com sinais de agressão - Reprodução / Redes Sociais

Homem foi encontrado morto na Avenida Isabel Domingues com sinais de agressãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/05/2024 10:28 | Atualizado 22/05/2024 10:31

Rio - Um homem foi espancado até a morte, na tarde desta terça-feira (21), na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, o rapaz estava praticando assaltos na região e foi agredido por moradores.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a ocorrência na Avenida Isabel Domingues. No local, os policiais encontraram a vítima, ainda não identificada, já morta e com sinais de agressões. A PM isolou o local para a realização da perícia.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A corporação informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.