Material apreendido com miliciano estava dentro de carro roubado Reprodução/Twitter

Publicado 22/05/2024 12:29 | Atualizado 22/05/2024 16:21

Rio - Um integrante da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso, nesta quarta-feira (22), durante ação da Polícia Civil em Campo Grande, na Zona Oeste. De acordo com a corporação, Carlos Henrique Silva dos Santos, conhecido como 'Café', seria um dos líderes da organização, atuando em confrontos armados e extorquindo comerciantes da região.



A prisão dele foi feita por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

Com o miliciano, que estava em um carro roubado, os agentes apreenderam uma pistola, coletes balísticos, camisas da polícia civil, além de dois celulares e cordões de ouro.

De acordo com a Draco, Carlos Henrique já havia sido preso, em 2019, por porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, ele foi levado para a sede da Draco, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.