A designer Thaís Guerra soube da campanha por uma notificação - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 22/05/2024 15:15 | Atualizado 22/05/2024 15:44

Rio - Passageiros aproveitam a campanha de vacinação contra a gripe em estações estratégicas no metrô na cidade do Rio. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a concessionária MetrôRio e tem o objetivo de ampliar o acesso da população, levando o imunizante a locais de grande circulação de pessoas. Os pontos de vacinação funcionam nesta quarta (22) e quinta-feira (23).

Na estação da Praça Saens Peña, 170 doses foram aplicadas somente durante a manhã.

A analista de sistemas Isabella Araújo, 40, mora na Saens Peña e se programou para vacinar nesta quarta-feira na estação do metrô. "Acho muito bom. Principalmente, pra galera que está indo trabalhar, facilita", avaliou.

Marilza Fiuza, 62, é corretora de plano de saúde. Ela pegou o metrô para ir a uma consulta médica e conseguiu se imunizar contra a influenza. "Eu estava pra vacinar e não tava arranjando tempo. Passei por aqui agora e aproveitei essa oportunidade maravilhosa", comemorou.

O advogado Roberto Fernandes, 46, também se imunizou enquanto estava no metrô a caminho do trabalho. Ele viu que a ação estava sendo realizada e aproveitou. "Acho ótimo porque facilita a vacinação das pessoas que não precisam se deslocar para o posto de vacinação", opinou.

A designer e empresária Thaís Guerra, 30, soube por uma notificação no celular na manhã desta quarta-feira que a campanha teria um ponto próximo de sua casa e se organizou para tomar o imunizante. "Eu estava falando ontem de vacinação. Hoje recebi uma notificação e vim. Foi muito prático", disse. Já a recepcionista Ana Beatriz, 33, trabalha na Praça Saens Peña e resolveu tomar a vacina. "Graças a Deus hoje está tendo vacinação aqui e eu tomei logo", comemorou.

A Secretaria Municipal de Saúde já aplicou mais de 18 mil vacinas em estações do metrô desde maio de 2023. Durante a campanha que termina na quinta (23), os pontos estão em estações estratégicas, com grande movimentação de pessoas: Saens Peña, Triagem, Maracanã, Carioca, Botafogo, Cantagalo, Pavuna e Colégio. A imunização ocorre antes das catracas, para que não seja necessário pagar passagem para receber a vacina.



O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Para recebê-lo, é necessário apresentar um documento de identificação e, apesar de não ser obrigatória, recomenda-se levar a caderneta de vacinação.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa, em parceria com o MetrôRio, tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a influenza, facilitando o acesso à vacina com pontos em locais de grande circulação de pessoas.

A vacina contra a gripe também segue disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária do município, além dos Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, e no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste.



Confira os horários da campanha e pontos de vacinação no metrô:



Entre 8h e 16h



Carioca: Mezanino;

Botafogo: Acesso A;

Cantagalo: Acesso A.



Entre 9h e 16h



Saens Peña: Corredor do acesso F;

Triagem: Acesso A;

Maracanã: Corredor de acesso à SuperVia.



Entre 8h e 14h

Pavuna: acesso B.



Entre 14h e 19h

Colégio: Acesso A.