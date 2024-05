Estações ficaram fechadas para embarque e desembarque por cerca de 20 minutos - Reprodução

Estações ficaram fechadas para embarque e desembarque por cerca de 20 minutosReprodução

Publicado 23/05/2024 14:46 | Atualizado 23/05/2024 15:57

Rio - O vazamento em uma tubulação de grande porte em Tomás Coelho, na Zona Norte, interrompeu a circulação de trens em estações do ramal de Belford Roxo, na tarde desta quinta-feira (23). As estações Jacarezinho, Del Castilho, Pilares, Tomás Coelho e Cavalcanti ficaram fechadas para embarque e desembarque por cerca de 20 minutos. O abastecimento de água na região foi afetado.

A Supervia informou que durante esse período, os trens operaram apenas no trecho entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo. Pelas redes sociais, a concessionária informou que o serviço no ramal foi normalizado às 12h49.

De acordo com a Águas do Rio, equipes da empresa estão atuando no vazamento próximo à linha férrea, na altura da Rua Itaocara. O término do serviço está previsto para esta sexta-feira (24).



Segundo a concessionária, para realizar o reparo foi necessário suspender o abastecimento de água em Tomás Coelho, Cavalcanti, Quintino e em parte dos bairros de de Pilares, Cascadura, Piedade e Abolição.

A previsão é que o abastecimento nas localidades impactadas seja normalizado, de forma gradativa, em 72 horas, após o término do reparo, podendo levar mais tempo em áreas elevadas e nas pontas da rede de distribuição.

A Águas do Rio orienta os clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo e reforça que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.