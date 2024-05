Neemias Francisco dos Santos foi enterrado no Cemitério Municipal de Mesquita - Reprodução

Publicado 23/05/2024 15:05 | Atualizado 23/05/2024 15:55

Rio - O motociclista Neemias Francisco dos Santos, de 24 anos, morto a tiros em uma discussão de trânsito com um subtenente do Corpo de Bombeiros , foi enterrado na tarde desta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense.

As investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificaram que a vítima se envolveu em uma discussão com o bombeiro David da Silva Silveira após uma colisão na Rua Heitor Costa Val, no Centro de Mesquita, na tarde de terça-feira (21). Em seguida, o militar atirou contra o motociclista, que morreu no local. O suspeito fugiu logo depois.

Através das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda de Neemias. Em desabafo, Eduarda Reis, mulher do jovem, falou sobre a dor de perder o companheiro de forma tão violenta e inesperada. Eles fariam nove meses de casamento no próximo sábado (25) e estavam prestes a abrir uma sorveteria.

"Os planos de Deus são maiores que os meus. Meu amor, meu confidente, meu amigo, meu eterno marido, te agradeço por tudo que fez por mim. Agradeço por todos os lindos momentos que vivemos juntos, por me fazer feliz a cada momento de sua vida. Triste é saber a forma que você se foi, mas creio que Deus te recebeu de braços abertos. Te amarei até a eternidade. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Tínhamos tantos planos e agora estou sem chão, não sei onde pisar, nada vai trazer você de volta, mas o que fica são apenas lembranças boas, de você rindo, brincando e fazendo as palhaçadas que só você sabia fazer. Peço que Deus conforte nossos corações. Você foi um grande homem, guerreiro e um extraordinário marido. Para sempre você será o amor da minha vida", escreveu.

Laís Francisco, irmã da vítima, contou que o jovem sempre foi alegre e engraçado, fazendo com que todos ao seu redor rissem e ficassem felizes. A jovem lembrou os momentos bons que passou com o irmão mais novo.

"Uma coisa é certa: o Neemias veio para o mundo fazer a diferença. Nem nos meus piores sonhos eu imaginaria algo parecido com isso, mas infelizmente vivemos em um mundo repleto de pessoas ruins. Eu só tenho coisas lindas para recordar do meu irmão, ele sempre esteve disponível a me ajudar e torcia tanto por mim e eu por ele. Sempre nos ajudávamos. Vou sentir falta dessa irmandade. Que Deus te receba irmão. Te amo para sempre", comentou.

Prisão de suspeito

bombeiro David Silveira foi preso, na manhã desta quinta-feira (23), em uma ação da DHBF em Mesquita. Agentes da especializada realizaram diligências, analisaram câmeras de segurança da região e conseguiram identificar o carro do subtenente envolvido na batida antes da discussão que terminou no homicídio.

Com a identificação do carro, o motorista também foi encontrado. Ele estava em sua residência no momento da abordagem dos policiais, que representaram por sua prisão temporária. A arma utilizada no crime foi apreendida.

Durante o depoimento, David confessou ter atirado contra a vítima, mas alegou legítima defesa. De acordo com ele, o motoqueiro teria lhe agredido e danificado seu veículo. O bombeiro ainda alegou que fugiu do local e não procurou as autoridades com medo da proporção que o caso tomou.

Questionado sobre o assunto, o Corpo de Bombeiros informou que abrirá um procedimento interno para apurar a conduta do militar. A corporação reforçou que não compactua com atos violentos e repudia veementemente crimes de qualquer natureza.