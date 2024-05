Neemias e Eduarda fariam nove meses de casados neste sábado (25) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/05/2024 09:03 | Atualizado 22/05/2024 14:29

morto durante uma discussão de trânsito em Mesquita, na Baixada Fluminense, o definiu. Em desabafo através das redes sociais, Eduarda Reis falou sobre a dor de perder o companheiro de forma tão violenta e inesperada. A jovem contou que, neste sábado (25), eles fariam nove meses de casados. Rio - Guerreiro, extraordinário confidente e amigo. Era assim que a mulher de Neemias Francisco dos Santos,, na Baixada Fluminense, o definiu. Em desabafo através das redes sociais, Eduarda Reis falou sobre a dor de perder o companheiro de forma tão violenta e inesperada. A jovem contou que, neste sábado (25), eles fariam nove meses de casados.

Juntos, o casal tinha um futuro cheio de planos e estavam prestes a abrir uma sorveteria. Ao invés de comemorarem a data especial e a inauguração do novo negócio, Eduarda agora enfrenta um vazio imenso. "Os planos de Deus são maiores que os meus! Tínhamos tantos planos e agora estou sem chão, não sei onde pisar, nada vai trazer você de volta, mas o que fica são apenas lembranças boas, de você rindo, brincando e fazendo as palhaçadas que só você sabia fazer. Dia 25 de maio completaríamos 9 meses de casados, mas Deus resolveu lhe recolher mais cedo", escreveu a jovem.

A irmã de Neemias também fez uma homenagem. Na postagem, Laís Francisco contou sobre a parceria que tinham desde pequenos, quando ela precisava cuidar do irmão, que era mais novo. "Tive que cuidar dele como irmã mais velha, pois meus pais trabalhavam e era nós dois. Nem nos meus piores sonhos eu imaginaria algo parecido com isso, mas infelizmente vivemos em um mundo repleto de pessoas ruis, mas cabe a Deus o juízo. Eu só tenho coisas lindas para recordar do meu irmão, ele sempre esteve disponível a me ajudar e torcia tanto por mim e eu por ele. Vou sentir falta dessa irmandade", desabafou Laís.

Neemias foi baleado mais de uma vez, nesta terça-feira (21), durante uma discussão de trânsito na Rua Heitor Costa Val, no Centro de Mesquita. Informações preliminares apontam que a vítima discutiu com um motorista depois de uma manobra perigosa do condutor do carro, fazendo com que Neemias batesse no retrovisor do veículo. O suspeito então sacou uma arma e atirou. O jovem morreu na hora.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para entender a dinâmica do crime e identificar o motorista que fugiu.

O enterro de Neemias está marcado para esta quinta-feira (23), às 14h, no Cemitério Municipal de Mesquita. O velório terá início às 12h.