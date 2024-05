Rio iniciou, nesta terça (28), vacinação contra variante XBB da Covid-19 - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/05/2024 11:40 | Atualizado 28/05/2024 11:43

Rio - Nesta terça-feira (28), a cidade do Rio iniciou a vacinação contra a covid-19 atualizada para a cepa XBB, voltada para idosos com 85 anos ou mais. A dose de reforço imuniza contra o subtipo da variante ômicron que atualmente predomina nas análises de sequenciamento genômico.

Durante a manhã, idosos estiveram no Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, na Zona Sul, para reforçarem sua imunização contra a doença. É o caso da aposentada Cecília Marins Santos, 86 anos, que destacou a importância da imunização.“É muito importante que as pessoas tenham consciência de que a vacina é importante. A maior parte das pessoas diz que isso [a vacina] é uma água, não é água não. Se um cientista cria a vacina é para que todos nós tomemos e tenhamos fé”, disse.Cecília, que era professora, também falou sobre a importância dos governos reforçarem a necessidade da imunização para a população.“Eu acho que os nossos governos deveriam tomar uma séria providência, não no sentido de obrigar, mas sim no sentido de tornar a pessoa responsável por si mesmo. Eu sou uma professora aposentada e tenho noção de tudo bem que uma vacina pode deixar de fazer se a pessoa não tomar. Eu acho que todo o idoso, todo jovem deve tomar, e os pais que têm crianças menores também. É um dever e uma obrigação”, expôs.Outras idades serão contempladas nas próximas semanas, de maneira escalonada, conforme o cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a vacina estará disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados por toda a cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo e no de Campo Grande.A aposentada Gemil, de 92 anos, foi a primeira a ser vacinada, nesta terça, e brincou: ‘não senti nem uma picadinha’.“Eu tomei todas elas [as doses da vacina], e correu sempre bem, nunca senti nada. Não senti dor, nem um picadinha, está tudo certo”, contou.A atual etapa da campanha também contemplará idosos internados em institutos de longa permanência para idosos (ILPI), independentemente da faixa de idade. Atualizar a vacinação da covid-19 contra a cepa predominante é fundamental para o controle dos indicadores da doença.Maria da Glória Carreiro da Silva, 91, também marcou presença no início da vacinação em Copacabana e garante que tomou todas as doses anteriores. “ vacina a gente toma para melhorar a saúde. Eu, por exemplo, nunca tive nada. Tomei todas as doses. Todas as campanhas que tem, eu venho”, relatou.Já Leda Dutra Areosa, 86, relatou que passou toda a pandemia bem por conta das vacinas que tomou e lamentou pelas pessoas que optaram por não tomar o imunizante.“Para mim é importante, eu tenho tomado todas as doses. Eu, pelo menos, não tive nada até hoje. Passei a pandemia toda bem. Não senti nada, tomei todas as vacinas. Acho que todo mundo deveria tomar. Eu digo isso porque tem pessoas que conheço que não tomaram e pegou a doença. E eu não tomei, eu tomei e não tive problema”.