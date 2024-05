Agentes encontraram mais de 5 mil arquivos com cenas de abuso sexual infantil - Divulgação / Polícia Federal

Agentes encontraram mais de 5 mil arquivos com cenas de abuso sexual infantilDivulgação / Polícia Federal

Publicado 28/05/2024 11:49

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam, na manhã desta terça-feira (28), um homem de 47 anos que armazenava 5 mil arquivos com cenas de abuso sexual infantil, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a PF, o acusado foi preso em flagrante com mais de 3 mil fotos e 1.500 vídeos.

Intitulada de Maio Laranja, a operação visa combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento deste tipo de conteúdo. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, haviam dois mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em residências localizadas em Queimados e Belford Roxo, também na Baixada. No entanto, o segundo suspeito, de Belford Roxo, não foi encontrado.

De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em abril, quando policiais da Delegacia de Nova Iguaçu identificaram usuários de internet que estavam armazenando e disseminando fotos e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil.



Em nota, a Polícia Federal afirmou que o "mero ato de armazenar este tipo de material já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança". Ainda segundo a PF, a cada hora, três crianças são abusadas no Brasil e cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade.



O nome da operação, Maio Laranja, remete ao mês marcado pela conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.