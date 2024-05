Casal invadiu pelo portão principal da Igreja Vida em Cristo, no Centro de Belford Roxo - Reprodução

Casal invadiu pelo portão principal da Igreja Vida em Cristo, no Centro de Belford RoxoReprodução

Publicado 29/05/2024 16:54 | Atualizado 29/05/2024 18:21

Rio - Um casal furtou doações que estavam em uma igreja em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e seriam enviadas ao Rio Grande do Sul na noite do domingo passado (26). De acordo com a pastora Fabiana, da Igreja Vida em Cristo, os suspeitos estiveram no local antes do culto começar e pediram por doações. Após receber os produtos, eles deixaram a igreja, mas voltaram após a cerimônia para furtar materiais.

"Doamos algumas coisas e eles foram embora. Mais ou menos uma hora depois que o culto havia terminado e todos foram embora, eles retornaram e furtaram a igreja. Eles levaram principalmente fraldas descartáveis, que eram todas para o Rio Grande do Sul", disse a pastora.

Imagens das câmeras de segurança mostram o casal chegando para pedir doações. Por volta das 22h, eles retornam já com a igreja fechada e invadem pelo portão principal na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro do município. Cerca de três minutos depois, o casal sai com pacotes de fraldas.

Veja o vídeo

Casal invadiu Igreja Vida em Cristo, no Centro de Belford Roxo, e furtou fraldas que seriam doadas a famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul



Crédito: Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/xJazhxV7E9 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 29, 2024

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada. Já a Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado de forma on-line e será investigado pela 54ª DP (Belford Roxo).

Mais de 34 mil famílias gaúchas foram afetadas pelas enchentes que destruíram 470 municípios. Até o momento, foram confirmados 169 mortes e 581 mil desalojados, sendo que 44 pessoas seguem desaparecidas e 806 ficaram feridas.