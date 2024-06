Fachada da 36ª DP, - Divulgação

Fachada da 36ª DP,Divulgação

Publicado 03/06/2024 15:35

Rio - Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) prenderam, nesta segunda-feira (3) um miliciano que atropelou e matou a namorada em Santa Cruz, Zona Oeste da cidade, em janeiro deste ano. Segundo os agentes, o crime aconteceu após o preso agredir Rafaela Lima Luiz, 24 anos, ao saber que ela estava em um evento na comunidade do Rola.

De acordo com as investigações, Rafaela desmaiou após as agressões e foi ocorrida por testemunhas que a colocaram em uma moto. O miliciano, então, perseguiu e atingiu a motocicleta, derrubando os ocupantes e fazendo com que a jovem fosse atropelada por um ônibus do BRT. A mulher morreu na hora e o bandido fugiu.

O criminoso foi encontrado em um hospital após ser espancado em uma tentativa de roubo. Ele foi detido e encaminhado à distrital, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva, e responderá por feminicídio.