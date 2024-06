Equipes da Comlurb atuam para retirar o lixo que caiu do caminhão - Divulgação / Centro de Operações Rio

Equipes da Comlurb atuam para retirar o lixo que caiu do caminhãoDivulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 06/06/2024 07:49 | Atualizado 06/06/2024 09:04

Rio - Um caminhão com lixo tombou na Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, na madrugada desta quinta-feira (6) e afetou a circulação do corredor Transoeste do BRT. Segundo a Mobi-Rio, o terminal Santa Cruz e as estações General Olímpio, Gastão Rangel e Cajueiros ficaram fechadas por cerca de 4 horas.

A empresa informou, ainda, que a linha 17 que faz o trajeto Santa Cruz X Alvorada (expresso) precisou ser interrompida. Já a linha 10 que tem a rota Campo Grande X Santa Cruz (expresso) operou com desvio pela Rua Fernanda. Os serviços foram normalizados às 9h.

A Rua Felipe Cardoso ficou interditada, entre as estações do BRT Cajueiro e Curral Falso, em direção à Av. Cesário de Melo, e parcialmente fechada no sentido Rua Álvaro Alberto.



Informações preliminares apontam que o motorista do caminhão saiu da Avenida Cesário de Melo, entrou na Rua Felipe Cardoso, perdeu o controle e tombou. O Corpo de Bombeiros informou que militares do quartel de Santa Cruz foram acionados às 4h30 para a ocorrência. Segundo a corporação, duas pessoas estavam no veículo. Flávio Moraes e Ângelo Carneiro recusaram atendimento.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma equipe da Comlurb atuou na retirada da carga que caiu na pista. O caminhão já foi destombado e retirado. O COR informou que o trânsito é intenso na região.



Em nota, A Ciclus Rio, empresa responsável pelo caminhão, informou que está investigando as causas do acidente com a carreta que fazia a transferência de resíduos para o aterro sanitário de Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a empresa, não houve feridos e todas as medidas foram tomadas para que os resíduos fossem retirados da via, para possibilitar a liberação do trânsito e da circulação do BRT. Por fim, a Ciclus Rio ressaltou que colabora com as autoridades para apuração do caso.