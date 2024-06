No local, um fuzil AK-47, munição, rádios de comunicação e drogas foram apreendidas - Divulgação

Publicado 06/06/2024 11:11

Rio - Quatro criminosos do Complexo da Penha foram presos em Piedade, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, entre eles estava um suspeito conhecido como “Da Nave”, apontado como segurança do chefe do tráfico no Morro do Urubu, entre os bairros de Pilares e Tomás Coelho.



A ação foi realizada por agentes do 3ºBPM (Méier). No local, um fuzil AK-47, munição, rádios de comunicação e drogas foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada a 44ªDP (Inhaúma).

O Complexo da Penha atualmente é dominado pela maior facção do estado, o Comando Vermelho. Na região, há uma disputa de território entre criminosos rivais.