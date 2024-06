Campanha de adoção deste sábado será em clima de festa junina - Divulgação / ONG Bichinho Feliz

Campanha de adoção deste sábado será em clima de festa juninaDivulgação / ONG Bichinho Feliz

Publicado 13/06/2024 13:11

Rio - A ONG Bichinho Feliz vai promover mais uma campanha de adoção, neste sábado (15), no Mega Box de Olaria, na Zona Norte do Rio. A ação, que vai acontecer das 10h às 16h, é gratuita e contará com 22 cães e gatos disponíveis para serem adotados.

Em entrevista ao DIA, a fundadora da ONG, Karla de Lucas, contou que todas as campanhas de adoção promovidas pela organização são temáticas. Segundo ela, a ação deste sábado será em clima de festa junina, com os pets vestidos a caráter.

fotogaleria

"A gente sempre deseja que todos sejam adotados, mas nem sempre é assim. Infelizmente, existe uma grande discriminação com animais pretinhos, com as fêmeas e com os adultos e idosos. As vezes, temos que fazer campanhas especiais só com esses animais", lamentou Karla.

Para adotar um pet, o interessado deverá levar identidade, CPF e comprovantes de renda e residência. No local, ainda vai haver uma entrevista com os candidatos a tutores, que só levarão o animal para casa se forem aprovados.

"O processo de adoção é bem rigoroso. A gente faz uma entrevista e assina um contrato para garantir que eles serão bem tratados. Nesse contrato, inclusive, as pessoas concordam com a castração, quando adotam filhotes com menos de seis meses. Já os animais com mais de seis meses vão para as campanhas castrados", explicou a radialista.

O Mega Box de Olaria fica localizado na Avenida Brasil 9.561. A expectativa dos organizadores é que sejam adotados cerca de 15 animais.

Conheça a ONG Bichinho Feliz

Criada em 2018 pela jornalista e radialista Karla de Lucas, a ONG Bichinho Feliz é uma organização que trabalha com resgate, reabilitação e adoção de animais vítimas de maus-tratos e abandono.

Com apoio de 20 voluntários, veterinários e adestradores, os animais resgatados pela ONG passam por exames, sendo vermifugados, desparasitados, vacinados e castrados. Enquanto aguardam uma nova casa, os animais ficam em lares temporários.

A ONG Bichinho Feliz realiza constantes campanhas de adoção, sempre aos sábados e em locais fixos. Além do Mega Box de Olaria, os eventos acontecem, também, no Shopping Via Brasil, em Irajá, e no Shopping dos Peixinhos, em Madureira, todos na Zona Norte da cidade.