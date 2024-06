Empresa Bayer não produz, distribui ou importa Gamimune N.5% - Divulgação / Polícia Civil

Empresa Bayer não produz, distribui ou importa Gamimune N.5%Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/06/2024 14:00

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (12), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, por vender medicamentos falsos.

De acordo com a Polícia Civil, Carla Alessandra de Andrade começou a ser investigada pela comercialização de Imunoglobulina 5G (50 ML) a um paciente do Hospital Universitário Antônio Pedro.



A vítima faz tratamento na unidade contra uma doença inflamatória que causa problemas motores, chamada de CIDP, e foi alertada pela própria equipe do hospital de que havia comprado um remédio falso.



Os profissionais identificaram o erro através da caixa, que possuía o logo da empresa Bayer Corporation, que não produz, distribui ou importa tal produto. Além dos riscos à saúde, a vítima ainda sofreu um prejuízo de R$ 282.450 mil.

Carla foi encontrada dentro de casa por agentes da 76ª DP (Niterói). No local ainda foram encontrados diversos medicamentos, inclusive amostras grátis, cuja comercialização é proibida, e itens com validade vencida.

Segundo a polícia, a presa admitiu que os produtos eram destinados à comercialização, mas não apresentou autorização para venda, nem nota fiscal para comprovar a procedência.



Além da prisão, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa envolvida na comercialização dos itens falsificados.



Durante as investigações, uma segunda vítima do golpe foi identificada. Ela sofreu um prejuízo de R$ 136 mil.



fotogaleria

Em 2022 a Bayer já havia emitido uma nota em seu site informando que este medicamento nunca foi produzido, importado, nem tampouco comercializado pela empresa.

"Comunicamos que a Bayer S/A, por meio de reclamação de mercado recebida pelo seu SAC, tomou conhecimento de que o produto Gamimune N.5% está sendo comercializado com sua logomarca, o que trata-se de fraude", dizia o informativo.



Na ocasião, a empresa comunicou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o caso. Em seguida, uma resolução foi publicada no Diário Oficial da União.



Procurada para comentar o caso, a empresa ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestação.