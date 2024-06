Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into)Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 19/06/2024 15:12

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), localizado no Caju, Zona Portuária do Rio, recebeu reforços em seus estoques de sangue, nesta quarta-feira (19). Em uma das ações da campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar sobre a importância da doação, colaboradores do MetrôRio e de um clube nacional de motociclistas ajudaram a aumentar o banco de sangue do HemoInto.

Segundo a chefe de enfermagem de hemoterapia Luciana Miranda Rodrigues, os tipos sanguíneos O+ e O- são os que mais precisam de reforços. Para ela, é fundamental que o HemoInto tenha um bom estoque para que tanto as cirurgias ortopédicas, quanto a recuperação dos pacientes da unidade possam ocorrer de maneira satisfatória.

O Into é responsável pela realização de quase 60% das cirurgias ortopédicas de alta e média complexidade no município do Rio, além de cerca de 40% no estado. Em muitos casos, é necessário um grande número de transfusões de sangue. A deficiência no estoque pode gerar o adiamento de alguns procedimentos, aumentando ainda mais o tempo de espera.

A iniciativa desta quarta acontece devido a uma parceria entre o Into e o programa de voluntariado do MetrôRio, que tem como objetivo mobilizar novos doadores. Na próxima quarta-feira (26), um outro grupo de voluntários da concessionária vão ao HemoInto para fazerem doações.

"A maioria das pessoas que doam pela primeira vez têm ideias equivocadas sobre a doação. Então, nosso trabalho, além da captação propriamente dita, é tirar as dúvidas dessas pessoas e explicar todo o processo, para que elas entendam que é seguro doar sangue", explica a enfermeira Thaís Mello, responsável pela captação de doadores externos.

Quem pode doar

A doação de sangue pode ser feita por qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 quilos e apresentem bom estado de saúde. Jovens de 16 e 17 anos necessitam de uma autorização dos pais ou responsáveis legais, que deve ser preenchida através de um formulário próprio do HemoInto.

Para ajudar a reforçar o banco de sangue, o doador pode comparecer na sede do Into, sem necessidade de agendamento prévio, com documento de identidade e sem estar em jejum. Para doações feitas em grupos e marcadas com a equipe de captação, o Into oferece transporte gratuito.

A sede Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia fica na Avenida Brasil 500, Caju. Localizado no primeiro andar, o HemoInto funciona às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), das 8h às 17h.