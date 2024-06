Traficante participaria de torneio de futebol de areia - Reprodução

Publicado 30/06/2024 08:14 | Atualizado 30/06/2024 14:44

Rio - Um criminoso com 15 anotações criminais foi preso enquanto participava de campeonato de futebol de areia, neste sábado (29), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, o homem, conhecido como Gaguinho, participava de torneio na altura do Posto 2 quando foi localizado por PMs.



A prisão foi feita com base em informações recebidas pelo setor de inteligência do 19º BPM (Copacabana). As denúncias davam conta de que o homem alvo de um mandado de prisão participava do torneio Copa Futebol de Areia, que acontece anualmente.

A partir da informação, os agentes foram ao local a confirmaram a presença do procurado, que recebeu voz de prisão no local. O criminoso estava inscrito na competição deste ano, assim como já teria participado de outras três edições do campeonato de futebol de areia em 2017, 2018 e 2020.

A prisão dele foi registrada na 12ª DP (Copacabana), onde foi cumprido mandado de prisão por furto.