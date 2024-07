Exposição celebra 80 anos do embarque brasileiro para Segunda Guerra Mundial - Capitão Braga / Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Exposição celebra 80 anos do embarque brasileiro para Segunda Guerra Mundial Capitão Braga / Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Publicado 04/07/2024 12:09 | Atualizado 04/07/2024 12:43

Rio - Para celebrar os 80 anos do embarque das tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial, o Exército inaugurou uma exposição para contar a história da participação do país no conflito. A mostra, no Centro Cultural Correios, no Centro, oferece ao público um acervo variado, além de elementos interativos, como totens eletrônicos e fones de ouvido, para escutar músicas compostas na Itália pelos soldados.

fotogaleria

A exposição tem como foco a Força Expedicionária Brasileira (FEB), como foi chamado o grupo enviado à Europa em 1944. "Entre os dias 30 de junho e 1° julho os militares do primeiro escalão embarcaram no navio. No dia 2 de julho foi a partida para Itália e 14 dias depois o grupo desembarcou em Nápoles", relembra o chefe da divisão de museologia do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana (MHEx/FC), capitão Braga. A exposição tem como foco a Força Expedicionária Brasileira (FEB), como foi chamado o grupo enviado à Europa em 1944. "Entre os dias 30 de junho e 1° julho os militares do primeiro escalão embarcaram no navio. No dia 2 de julho foi a partida para Itália e 14 dias depois o grupo desembarcou em Nápoles", relembra o chefe da divisão de museologia do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana (MHEx/FC), capitão Braga.

Ao todo, cerca de 25 mil militares foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. 467 pracinhas, como eram chamados os soldados brasileiros durante a Guerra morreram nos campos de batalha. 2.700 foram feridos ou ficaram mutilados.



A exposição é intitulada "E a cobra fumou: o Brasil na Segunda Guerra Mundial", uma alusão à desconfiança da população sobre a participação do país. "Muita gente na época duvidava que o Brasil pudesse efetivamente participar da guerra. A ideia era de que seria mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil participar da guerra. E acabou acontecendo. Por isso a cobra fumando foi incorporada como símbolo da FEB", conta o capitão.



Além das batalhas propriamente ditas, a exposição aborda temas como o papel das enfermeiras e do serviço de saúde, a importância das correspondências e jornais e as músicas compostas pelos "pracinhas".



O evento é uma iniciativa da diretoria do Patrimônio Histórico Cultural do Exército, junto com o Museu Histórico do Exército e o Forte de Copacabana. O público pode visitar de terça-feira a domingo, das 12h às 19h, até o dia 10 de agosto. A entrada é gratuita.



O Centro Cultural Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.