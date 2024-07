Obras do Parque RJ São Gonçalo iniciaram nesta quarta-feira (3) - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 04/07/2024 12:42 | Atualizado 04/07/2024 14:15

Rio - As obras do Parque RJ, nova área de lazer em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, começaram nesta quarta-feira (3). Após anos de abandono, o espaço, no bairro Boa Vista, onde funcionava o antigo Piscinão, terá 35 mil metros quadrados, anfiteatro para 15 mil pessoas, pista de skate, academia, espaço para crianças, quadra poliesportiva e outros atrativos.

Segundo o Governo do estado, o local, que está desativado desde 2016, vai receber um investimento de mais de R$ 44 milhões. A construção será realizada pela Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, com previsão de conclusão para 2025.

O governador Cláudio Castro (PL) esteve na cerimônia de inicialização das obras, acompanhado do secretário de cidades, Douglas Ruas, e do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL).

"Demos o pontapé para que o local volte a ser ocupado por quem de fato merece usar. São Gonçalo tem uma população guerreira e batalhadora, e é mais do que justo que tenha um equipamento desse porte como área de lazer", disse Castro.

Morador da cidade, o pedreiro André Gomes acompanhou o início das obras. Frequentador do Piscinão, ele se mostrou animado com a revitalização. "Eu curtia Piscinão quando era mais novo. Ficamos tristes, pois é um espaço que está desativado e ficamos sem essa área de lazer. Agora, com essa obra, o Parque RJ servirá para trazer nossos filhos e ter mais momentos em família", celebrou.