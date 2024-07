Marcelo De Moura Maciel foi capturado em Campo Grande - Reprodução

04/07/2024

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quarta-feira (3), Marcelo de Moura Maciel, acusado de matar o policial militar Vaiane Luiz dos Santos Ferreira, após uma briga em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em Campo Grande, Zona Oeste. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Segundo as investigações, o acusado trabalha como Guarda Municipal.

Ele e a vítima eram cunhados, moravam no mesmo terreno, mas não possuíam um relacionamento amistoso. Segundo relatos, os dois viviam constantemente brigando. O crime foi cometido em agosto de 2017, na ocasião, eles entraram em luta corporal após um desentendimento. O PM de folga, no quintal de casa, quando foi atingido por diversos tiros, sendo no rosto e nas costas. Marcelo ainda atirou várias vezes em Vaiane caído .

Em depoimento, Marcelo disse que a vítima o ameaçava constantemente e alegou legítima defesa. Durante as investigações e diante dos depoimentos das testemunhas, os agentes descartaram a hipótese. Para sua mulher, irmã de Vaiane, ele alegou que "não aguentava mais tantas ameaças e que, se não fosse a vítima, era ele quem morreria".

Marcelo chegou a ser preso temporariamente durante as investigações da DHBF, mas aguardava a decisão final do processo em liberdade. Ele será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para cumprir a pena de 16 anos de reclusão em regime fechado.