Fio ficou preso no pescoço da vítima - Arquivo Pessoal

Fio ficou preso no pescoço da vítimaArquivo Pessoal

Publicado 04/07/2024 18:07 | Atualizado 04/07/2024 21:32

Niterói - Max Eduardo de Oliveira, de 26 anos, morreu ao ser enforcado acidentalmente por uma fiação solta de um poste na Rua Rufino Adam Saens, no bairro Viçoso Jardim, em Niterói. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (3), quando ele saia de um churrasco pilotando uma motocicleta.

De acordo com o irmão da vítima, Marlon Mateus dos Santos, de 23, Max deixava a comemoração do aniversário do melhor amigo quando sofreu o acidente.

"Eu voltei para casa porque trabalhava no dia seguinte. Quando foi umas 4h, ele desceu de moto, estava eu e minha mãe dormindo. Nesse meio tempo, um amigo da família bateu aqui na porta, chamando a gente, falando que o Max tinha sofrido um acidente", disse ao DIA.

O rapaz foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas já chegou morto à unidade. Segundo o irmão, o laudo consta que a causa da morte foi asfixia. O motoboy Matheus Vitor Conceição, de 23 anos, amigo de Max, tentou socorrê-lo no local do acidente. Foi ele quem viu o rapaz com a fiação embolada no pescoço.

"O cabo de aço estava literalmente em forma de círculo agarrado no pescoço, marcou o pescoço, parecendo um corte. Quando cheguei lá, meu pai e uns amigos já estavam no local, tentando cortar o cabo, sem êxito nenhum. Tive a ideia de puxar ele para cima, para que o cabo de aço agarrado no pescoço afrouxasse, puxamos ele para cima e o cabo enrugou e conseguimos tirar sem esforço algum", disse o motoboy.

Ainda conforme Matheus, o socorro já havia sido acionado, mas a demora era grande. Por esse motivo, eles colocaram o corpo de Max no carro e o levaram para a unidade de saúde, mas ele não conseguiu resistir aos ferimentos.

"Já tinham chamado socorro antes mesmo de conseguirem soltar ele, mas, devido a demora, botamos no carro do nosso amigo, o coração dele ainda estava batendo fraquinho", lamenta o amigo.

O corpo de Max foi sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Maruí, que fica no bairro Barreto. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.

A Enel Distribuição Rio informou que a fiação envolvida no acidente não pertence à rede de energia e sim de telecomunicações. A distribuidora informou que enviou uma equipe ao local e já notificou as operadoras de telecom que possuem redes no trecho mencionado.