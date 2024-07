Lixos e entulhos sendo retirados do terreno - Divulgação/Prefeitura do Rio

Lixos e entulhos sendo retirados do terrenoDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 12/07/2024 20:37 | Atualizado 12/07/2024 21:23

Rio - A Prefeitura do Rio retirou cerca de nove toneladas de lixo do terreno onde funcionava o 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua São Clemente, em Botafogo, nesta sexta-feira (12). Agentes da Secretaria Municipal de Conservação e da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) encontraram diversos materiais no terreno, incluindo objetos como facas, vestígios de entorpecentes e um colchão.

Durante a ação, uma pessoa, aparentando ter entre 35 e 40 anos, foi encontrada dormindo no local. Ela recusou a oferta de acolhimento em equipamentos públicos feita pelos agentes. O local deixou de abrigar o batalhão de Botafogo em 2013, quando o Governo do Estado vendeu o espaço.

Objetos encontrados no local Divulgação / Prefeitura do Rio

Para prevenir futuras invasões e aglomerações, foram instaladas redes de arame farpado acima do muro e novos refletores serão colocados. Além disso, a Praça Serafim Valandro, vizinha ao terreno, está passando por um processo de revitalização.