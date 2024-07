Alguns cariocas aproveitaram a areia da Praia de Copacabana neste sábado (13) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/07/2024 10:11 | Atualizado 13/07/2024 10:54

Rio - O sábado (13) começou com chuva em vários pontos da cidade do Rio e o tempo deve permanecer assim até a madrugada de domingo (14). Segundo o Alerta Rio, em Laranjeiras e na Urca, na Zona Sul, choveu de forma moderada nesta manhã e no restante da capital, houve registros de chuva fraca.



A máxima prevista para este sábado é de 24°C, com mínima de 17°C, e os ventos estão variando de fracos a moderados. O tempo de frio e chuva na cidade é influenciado por um transporte de umidade do oceano, conforme explica o órgão meteorológico da prefeitura.



Porém, o tempo cinza não impediu que alguns ciclistas e corredores aproveitassem a Praia de Copacabana, conforme registrou O DIA nesta manhã. Algumas famílias curtiram a areia vazia e teve até carioca nadando no mar.

Além da Zona Sul, o Alerta Rio registrou chuva fraca em várias áreas da Tijuca, no Grajaú e no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, em Jacarepaguá, Santa Cruz e no Tanque, na Zona Oeste, e em Santa Teresa e Saúde, na Região Central.



O domingo já deve amanhecer sem chuva, mas com o céu ainda nublado. No entanto, é previsto que a máxima seja de 29°C, um aumento de 5°C em relação a este sábado. Os ventos permanecem fracos a moderado e a mínima será de 16°C.



Já na segunda-feira (15), o sol deve voltar a brilhar um pouco, e não há previsão de chuva. Apesar disso, o frio não vai dar trégua: a máxima na cidade deve retornar para 25°C, 4°C a menos do que este domingo, com mínima de 16°C.



O Alerta Rio prevê que a temperatura permaneça a mesma para terça (16) e quarta (17), com o céu ainda variando de nublado a parcialmente nublado.