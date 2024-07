Criminoso foi preso durante ação conjunta da Civil e PF - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 13/07/2024 12:23

Rio - O chefe de uma facção criminosa que atuava em comunidades de Volta Redonda, no Sul Fluminense, foi preso na manhã deste sábado (13), durante uma ação conjunta da Polícia Civil e Federal.



O criminoso, foragido desde 2022, é acusado de matar um policial militar. Segundo a polícia, ele possuía três mandados de prisão preventiva em aberto. Durante a ação, os agente também cumpriram um mandado de busca e apreensão em Barra do Piraí. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola, uma granada, uniformes táticos, rádios transmissores e celulares.



De acordo com as investigações, o homem foi o responsável por construir um espaço em uma área rural para promover eventos, receber e esconder criminosos procurados. Segundo a polícia, ele era considerado o bandido mais procurado do Sul Fluminense e já estava no comando do tráfico de drogas em três comunidades da região.



Além dos crimes de organização paramilitar e milícia privada, o criminoso responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se somadas, a pena pode passar de 45 anos de prisão.



A operação contou com policiais federais do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, do Núcleo de Operações da Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Rio e de civis da 93ª DP (Volta Redonda) e da 97ª DP (Mendes). No total, a operação contou com a participação de 26 agentes.

Após as formalidades legais, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.