Campo sintético está com diversos buracos no gramadoReprodução/Redes sociais

Publicado 13/07/2024 12:36

Rio - Moradores do Leblon, na Zona Sul do Rio, denunciam a falta de manutenção que atinge um campo de futebol no interior da praça Cláudio Coutinho. O local, utilizado por diversas pessoas diariamente, está com partes do concreto à mostra.



De acordo com Rodrigo Balocco, que utiliza a quadra há cerca de dois anos, o local foi totalmente reformado.



"Ali sempre foi uma quadra, mas aí a GEL (Gerência Executiva Local) reformou e fez da quadra um campo de grama sintética. Quando houve a reforma, ela fez uma parceira com quem queria jogar e eu me inscrevi, então recebi a possibilidade de jogar por duas horas, toda quinta-feira, mas em troca disso, tinha que doar duas cestas básicas para a Cruzada São Sebastião. Ou seja, era uma forma de alugar a quadra", explicou.