PM e Corpo de Bombeiros foram acionado para o atropelamentoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/07/2024 14:14 | Atualizado 13/07/2024 14:28

Rio - Um homem identificado como Marcelo Felipe Melo, de 52 anos, morreu na manhã deste sábado (13) após ter sido atropelado por um carro na Avenida das Américas, próximo à estação do BRT Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 7h55, mas os militares do quartel do Alto da Boa Vista encontraram a vítima já morta na via. Uma faixa da Avenida das Américas ficou interditada por cerca de uma hora para a remoção do corpo e a liberação das autoridades.

A Polícia Militar também foi acionada, mas informou que a ocorrência não ficou a cargo da corporação.