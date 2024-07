Kombi invadiu uma loja em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, neste sábado (13) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/07/2024 14:48 | Atualizado 13/07/2024 15:33

Rio - Uma kombi se envolveu em um acidente e invadiu a entrada da loja O Amigão, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (13). O veículo que faz transporte alternativo fazia o trajeto Amorim x Bonsucesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro mulheres ficaram feridas e foram atendidas no local.



O quartel dos bombeiros de Ramos foi acionado às 13h15 para a ocorrência, na Rua Dona Isabel, 204. De acordo com uma testemunha, um carro teria batido na traseira da kombi, que perdeu o controle e se chocou com um táxi, que deixava duas passageiras no local. Após isso, o veículo subiu na calçada e destruiu uma barraca de pipoca, localizada em frente à loja.

Ao DIA, Rayane Brito dos Santos, uma das vítimas que trabalha na barraca de pipoca atropelada pela kombi, contou sobre o momento da colisão. "Quando vimos, a kombi já estava na nossa frente. A minha reação foi pular e pegar a minha mãe que estava ao meu lado. Foi um susto grande, mas graças a Deus eu tive esse livramento. Nunca vou esquecer desse dia", contou.

A irmã de Rayane, Társsia Brito da Silva, dona da barraca de pipoca, comentou sobre o prejuízo causado. "A barraca de pipoca é o nosso sustento, agora a gente ficou com esse prejuízo e a nossa família vai sofrer", lamentou.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo, de cor verde e branca, parado na calçada com vários estilhaços de vidro no chão. No registro é possível ver a parte da frente da kombi amassada e objetos da loja destruídos, enquanto populares se juntam ao redor do acidente.

Os envolvidos foram levados pela Polícia Militar à 21ª DP (Bonsucesso), que vai investigar o caso.