Agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) encaminharam o suspeito à 29ª DP (Madureira) - Divulgação

Agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) encaminharam o suspeito à 29ª DP (Madureira)Divulgação

Publicado 13/07/2024 15:04

Rio - Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (12), por tentar matar a companheira a facadas em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento na Avenida Ministro Edgar Romeiro quando foram informados por populares de que um homem tinha matado a companheira a facadas. No local do crime, na Rua Vila Emília, os policiais encontraram Geane Luiz Leite, de 43 anos, ferida.

A corporação informou que a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde permanece internada. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde de Geane.

De acordo com a PM, o homem foi encaminhado à 29ª DP (Madureira), onde a ocorrência foi registrado. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.