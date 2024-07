Caixão do jornalista estava com as bandeiras do Vasco, da Mangueira e da Portela - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/07/2024 09:50 | Atualizado 15/07/2024 12:51

morreu aos 87 anos, neste domingo (14), após ficar três meses internado, por complicações de um enfisema pulmonar. Rio - Familiares e amigos estiveram na Sede Náutica do Vasco da Gama, na Lagoa, Zona Sul, para se despedir de Sérgio Cabral, nesta segunda-feira (15). O jornalista e escritor estava com a saúde fragilizada desde o início do ano eapós ficar três meses internado, por complicações de um enfisema pulmonar.

fotogaleria

Além do filho, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a filha Cláudia Cabral, e a viúva, a museóloga Magaly Cabral, nomes da política fluminense também estiveram no velório no salão nobre, entre eles o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Mello, e o ex-deputado Paulo Ramos. O ex-dirigente e o ex-presidente do Vasco, Carlos Osório e Jorge Salgado, foram ao velório para a despedida.

O cantor e compositor Paulinho da Viola, também esteve na sede náutica do Vasco e relembrou o show, chamado Sarau, considerado um marco para o samba, que fez ao lado de Cabral. "O Sérgio, como tudo mundo sabe, era uma pessoa que conhecia muito a cultura do samba, a cultura brasileira, uma pessoa muito bem humorada, vascaíno como eu. Eu acho que é uma perda muito grande, a gente deve muito a ele, os livros que ele fez sobre a música brasileira, sobre várias figuras da música brasileira, e isso é da nossa história. A gente fica muito triste de perder uma pessoa como o Sérgio", lamentou.

Coroas de flores foram enviadas em homenagem ao jornalista pelo governador do Rio, Cláudio Castro, o atual presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, bem como por personalidades e entidades da cultura, como Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, a escola de samba Estação Primeira de Mangueira e a Portela, o Teatro Casa Grande, e o Vasco da Gama, time do coração do escritor. A associação Brasileira de Imprensa (ABI) também prestou homenagem.

O ex-governador do Rio destacou a importância do pai como jornalista e sua notoriedade na cultura, ao apresentar, na década de 1960, artistas que viriam a se tornar grandes da música brasileira, como Cartola e Nelson Cavaquinho. Na política, como vereador nos anos 1980, Cabral lembrou que ele se destacou pela criação da lei que constitui o bairro de Santa Teresa em área de proteção ambiental, bem como a medida que obrigou os shoppings a terem cinemas e teatros. O político também descreveu o escritor como um apaixonado por biografias e lembrou que ele foi autor de mais de 20 delas.

"Como pai, como chefe de família (aprendi) amor, humildade e fraternidade. Como personalidade da história, a identidade popular, o antirracismo, o amor ao Rio", declarou Sérgio Cabral. Entretanto, para o ex-governador, seu papel mais marcante foi como pai e chefe de família.

"Ele foi um ser humano múltiplo. O Cabral era como Mário de Andrade: eu sou 300, sou 350, variadíssimo. Mas, sobretudo, fica a saudade de um paizão. Eu pulava em cima daquela barriga dele quando era menino, brincava, ia para o jogo do Vasco de mãos dadas. Esse aqui (sede Náutica do Vasco) é um lugar muito significativo para a gente, ele fez aniversário, lançou livro. Mas vamos aqui nos despedir e celebrar o grande serviço que ele prestou ao Rio de Janeiro, ao Brasil e à cultura brasileira", completou.

A filha de Sérgio Cabral, Cláudia Cabral, descreve seu pai como um homem muito amoroso e um grande amigo. Segundo ela, embora ele não fosse o tipo de pai que brincava, sempre esteve presente em suas vidas. "Meu pai sempre foi um pai muito amoroso, muito amigo e vai fazer uma falta imensa. Para o país, ele deixa o legado da cultura, do amor à música, ao samba, principalmente, as biografias dele, de Tom Jobim, Elizeth Cardoso, Almirante, Grande Otelo, Nara Leão. Para a gente, ele deixa o legado do amor à música, ao Carnaval, à leitura. Ele dizia: 'quando não tiver nada para ler, leia bula de remédio, mas sempre leia'; à escrita, porque sempre escreveu muito bem, e à família, porque nossa família é muito unida, graças a ele", contou.

A viúva do jornalista, a museóloga Magaly Cabral, destacou que ele era um grande jornalista e escrevia com uma habilidade excepcional. Juntos por 65 anos, ela o descreveu como um homem alegre, tanto com a família quanto com os amigos, e lembrou de sua trajetória. "Ele já escreveu sobre música, futebol e polícia. Vou lembrar dele como um grande carioca e belo jornalista com textos maravilhosos. Ele sempre quis falar sobre sobre a Música Popular Brasileira através dos livros dele, desde o início. Então, ele deixa um legado para esse país e principalmente para o Rio de Janeiro", contou.

Ao lado de Cabral, a historiadora e presidente do Arquivo Geral da Cidade do Rio, Rosa Maria Araújo criou o musical Sassaricando, que contava a história da capital fluminense a partir das marchinhas que até hoje embala foliões em todo o Brasil. Para ela, produzir espetáculo ao lado do escritor foi um privilégio.

"Sérgio Cabral era uma pessoa única no Rio, um carioca militante que se preocupava com o povo, foi vereador, foi preso na ditadura por causa do O Pasquim. Ele era um humanista, que gostava de música, futebol, literatura, ópera, jazz, um entendedor de samba e um sujeito muito sério para trabalhar. Aquele jornalista de redação das antigas, que começou como repórter policial, depois foi se especializado em futebol, em música brasileira e em samba. O Sergio era um dos melhores papos do Rio, todo mundo dizia, no botequim, no salão, em qualquer lugar", relembrou Rosa Maria.

Álvaro Lopes, o Alvinho, presidente da Em Cima da Hora, escola de samba de Cavalcante, onde Cabral foi criado e tema de enredo em 1997, destacou o escritor como um grande entusiasta e ícone do samba.

"É uma perda lamentável, hoje o samba chora sua ausência (...) Acho que o maior legado que o seu Sérgio nos deixa é a saudade e de como se deve amar uma escola de samba realmente, e de como se deve amar um bairro onde foi criado. Seu Sérgio foi enredo mais do que justo, porque a homenagem é digna de um grande compositor, de um grande escritor, de um grande jornalista, enfático na cultura brasileira, e nada mais justo que a Em Cima da Hora tenha homenageado esse grande homem. Tenho a plena certeza que nosso 'cavalcantianos' estão de luto com a perda desse grande ícone", ressaltou.

O caixão com o corpo do jornalista foi coberto com bandeiras do Vasco da Gama e das escolas de samba Portela e Mangueira. O velório, que começou às 8h e terminou ao meio-dia, foi encerrado com músicas do Vasco, marchinhas, orações e com membros da bateria da Mangueira entoando "Cidade Maravilhosa". O corpo seguiu seguiu para o Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária, onde será cremado em cerimônia restrita a familiares.

Velório do jornalista Sérgio Cabral foi encerrado com músicas do Vasco, marchinhas e orações.#SergioCabral #Morte #Luto #ODia



Crédito: Rachel Siston / Agência O Dia pic.twitter.com/gVCqjRhtve — Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2024

Carreira

Nascido em Cascadura, na Zona Norte, Sérgio Cabral começou sua carreira em 1957 como repórter do Diário da Noite. Um dos fundadores do jornal "O Pasquim" e editor de vários jornais e revistas por décadas, ele foi autor de mais de 20 livros, entre eles as biografias de Pixinguinha, Almirante, Nara Leão, Ary Barroso, Tom Jobim e Ataulfo Alves.

Com o livro sobre Pixinguinha, inclusive, o escritor ganhou o concurso de monografias sobre música popular, instituído pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), em 1977. Cabral também foi responsável por muito do que se sabe sobre música brasileira. O jornalista foi parceiro de Rildo Hora na composição de diferentes canções como Janelas Azuis, Visgo de Jaca, Velha-Guarda da Portela e Os Meninos da Mangueira.

No mundo do Carnaval, Sérgio trabalhou como repórter nos desfiles das escolas de samba na década de 60. Ele também foi comentarista das apresentações passadas na TVE e na TV Manchete. Cabral até escreveu um livro sobre as agremiações na década de 90.

Vida na política

Assim como o filho, ele também teve carreira na política, sendo vereador do Rio na década de 80, tendo atuado na elaboração da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor da cidade. Entre os projetos de sua autoria transformados em lei, está o que constitui o bairro de Santa Teresa em área de proteção ambiental e o que obriga a construção de salas de espetáculos nos centros comerciais construídos no Rio.

No cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer (1987/1988) criou a Fundação Rio Esporte entre outras atuações destacadas. Em 1993, teve seu nome aprovado pela Câmara de Vereadores para exercer a função de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) substituindo o conselheiro aposentado Luiz Alberto Bahia.