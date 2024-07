Atividades para crianças autistas são promovidas em uma sala de convivência do shopping - Divulgação / Instituto Rede Incluir

Atividades para crianças autistas são promovidas em uma sala de convivência do shoppingDivulgação / Instituto Rede Incluir

Publicado 17/07/2024 11:38

Rio - Um projeto de orientação e capacitação para crianças com transtorno do espectro autista, e seus respectivos familiares, acontecerá de quinta-feira (18) até o dia 31 de agosto, das 15h às 18h, no Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste.



Segundo o Instituto Rede Incluir, que organiza a iniciativa, serão promovidas rodas de conversa, atividades culturais e recreativas, e profissionais vão orientar os visitantes sobre possibilidades de empregabilidade e atendimentos jurídicos. O projeto vai acontecer na "Sala Amigos do Bem", um espaço de convivência do shopping, e será conduzido por psicopedagogos.

"O psicopedagogo é essencial para auxiliar no desenvolvimento e na adaptação das crianças com autismo. Ele oferece suporte não apenas às crianças, mas também orienta as famílias, promovendo uma melhor qualidade de vida. A presença deles no projeto é fundamental para garantir que as crianças recebam o apoio necessário para seu desenvolvimento", ressalta Viviane Góes, coordenadora da iniciativa.



O Park Shopping Campo Grande fica localizado na Estrada do Monteiro, 1200.

De acordo com o IBGE, em 2022, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apesar dos avanços, muitos ainda enfrentam desafios nas áreas da educação, empregabilidade e acesso a serviços de saúde adequados.